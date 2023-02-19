На перший погляд, виглядає як звичайний смартфон. Але фішка в тому, що екран, доходячи до нижньої межі, там не закінчується.

Компанія Hisense зараз працює над смартфоном з доволі незвичайною реалізацією гнучкого дисплея. Подібних пристроїв на ринку поки не було, але і не факт, що найближчим часом будуть.

На перший погляд, виглядає як звичайний смартфон. Але фішка в тому, що екран не закінчується біля нижньої грані, а плавно переходить на задню частину корпусу. Друга половина задника відведена під масивний блок камер з чотирма модулями, включаючи перископний, і плоским спалахом.

Коли такий пристрій з'явиться у продажу (і чи з'явиться взагалі), в Hisense поки не говорять. Поки смартфон існує тільки у вигляді патентних зображень.

Відео дня

Зауважимо, що кілька років тому компанія Xiaomi анонсувала на той час революційний смартфон під назвою Mi MIX Alpha. У нього теж був двосторонній екран, але загортався він на задник не з нижньої частини, а з бічних граней. Втім, комерційним продуктом він так і не став.

У найближчі роки нас чекає наплив пристроїв з гнучким екраном

Раніше в Motorola показували концепт унікального смартфона з екраном, що висувається вгору. Після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

У TECNO представили своє бачення складного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V, у якій основний дисплей одночасно складаний і розсувний. У повністю розкритому форматі він перетворюється в 10.1-дюймовий планшет.

Вас також можуть зацікавити новини: