Серед топових смартфонів лідером виявився геймерський ROG Phone 6D Ultimate.

Популярний сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu показав новий офіційний список найпотужніших Android-смартфонів, доступних на міжнародному ринку. Він помітно відрізняється від рейтингу, що складається AnTuTu в Китаї.

Серед топових смартфонів лідером виявився представлений минулого місяця Asus ROG Phone 6D Ultimate. Це перший смартфон на флагманському процесорі MediaTek dimensity 9000.

Слідом за ним йдуть два представники лінійки Rog Phone 6 – 6 Pro і базова модель Rog Phone 6 відповідно. Потім йдуть геймерські Red Magic 7S Pro і 7, що зайняли четверте і п'яте місця відповідно. Всі вони отримали настільки флагманські характеристики, наскільки це взагалі можливо

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Замикають десятку найпотужніших Android-смартфонів: Vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro і Poco F4 GT.

Що до смартфонів середнього рівня, то тут беззаперечним "топом продуктивності" є Realme GT Neo 3. У нього 120-герцовий екран, процесор MediaTek dimensity 8100 з великою системою охолодження і "гоночні" забарвлення.

Слідом за ним йдуть Poco X4 GT і Redmi K50i. також в топ-10 в даному сегменті виявилися OnePlus 10R 5G, Realme GT Neo 2, iQOO Neo 6, Motorola Edge S Pro, Realme GT Neo 3T, Xiaomi Mi 10T Pro 5G і Poco F3.

Нагадаємо, раніше фахівці Gizсhina відібрали п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів 2011-2022 років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Якщо ж ви в пошуках смарт-годинника, оглядачі техпорталу T3 відібрали ТОП-6 найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн.

Разом з тим оглядачі The Verge вибрали 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

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