При цьому не факт, що серед RTX 4090 не буде ще більш габаритних моделей.

Вже завтра, 20 вересня, очікується прем'єра ігрових відеокарт GeForce RTX 40-ї серії. Флагманською відеокартою стане RTX 4090, яка може позмагатися за розміром з ігровими ноутбуками.

Про це повідомляє портал WCCFTech.

Зазначається, що на фото, яке просочилось у мережі, модель RTX 4090 розташована поруч з 15,6-дюймовим ноутбуком від Lenovo Legion Y9000K. При цьому графічний процесор помітно товще мобільного комп'ютера.

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Користувачі вже підрахували, що на фото видно ноутбук шириною 358 мм. А це означає, що саме така ширина очікується в майбутньому флагмані NVIDIA. Для порівняння, RTX 3090 і RTX 3090 Ti характеризуються довжиною 310-330 мм. Таким чином, перед нами найдовші 3D-карти з наявних.

Додамо, що дану модель ми вже бачили нещодавно в ігровому ПК Lenovo. Вона оснащується трьома кулерами та масивним радіатором. Картка ледве влазить у фірмовий корпус і займає кілька слотів розширення.

Що стосується термінів виходу, то GeForce RTX 4090 потрапить на полиці магазинів в першій половині жовтня, а обидві моделі RTX 4080 – в першій половині листопада.

До кінця року компанія також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti. Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

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