Знайти такий смартфон на AliExpress та інших майданчиках можна за $100 доларів.

Анонс наступного покоління айфонів очікується лише наступного тижня, але вже зараз, в Китаї, активно продаються копії неанонсованих смартфонів.

На каналі Amazing Unboxing з'явилося розпакування копії iPhone 14 Pro.

Зовні копії схожі на рендери новеньких айфонів, які протягом року показували різні дизайнери. На зміну вирізу Face ID прийшло більш витончене рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубок" замінили на виріз у формі "пігулки".

Втім, до кінця скопіювати iPhone 14 китайці не зуміли: підробку видає невластиве оригіналу "підборіддя" в нижній частині рамки та рамки навколо екрану, які в рази товщі, ніж у смартфонах Apple.

Працює це диво інженерної думки на базі Android, яка замаскована під iOS. Всередині – чіп рівня MTK6580, 2-3 ГБ оперативної пам'яті та дві камери на 8 і 13 Мп. Знайти такий смартфон на AliExpress і інших майданчиках можна в районі $100 доларів.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга – ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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