Зовні гаджет схожий на Pixel 8, а всередині очікується Tensor G3 і 8 ГБ ОЗУ.

Новий доступний смартфон від Google вийде лише навесні 2024 року, а в мережі вже розкрили зовнішній вигляд апарату і його ключові характеристики.

Бюджетний "піскель" загалом збереже класичний дизайн серії – кути закруглені, а форма блоку камер залишилася незмінною. Девайс отримає такий же 6,1-дюймовий OLED-екран, що і Pixel 7a.

Пристрій вийде з новим чіпом Google Tensor G3, як і в Pixel 8, а також матиме 8 Гбайт оперативної пам'яті. Ще можна очікувати потужне оновлення камери. Нагадаємо, що Pixel 7a вийшов з камерою 64+13 мегапікселів і наразі займає 33-е місце в рейтингу DxOMark – на рівні iPhone 14 і Galaxy S23.

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Інших подробиць про пристрій поки що немає, але можна припустити, що Pixel 8a також отримає 7-річну підтримку, як і Pixel 8. Якщо підсумувати все це, вимальовується потенційно найкращий смартфон-середняк: в компактному розмірі, з топовою камерою/залізом і тривалої програмною підтримкою.

Зауважимо, що в 2023 році на ринку по суті не залишилося компактних, але потужних смартфонів. Наприклад, у світі Android компактними телефонами вважаються моделі з діагоналлю в районі 6 дюймів – інші апарати з меншими дисплеями позиціюються як бюджетники і не можуть похвалитися потужною "начинкою".

Актуальний на сьогодні Pixel 7a вийшов у травні цього року. Девайс отримав кілька важливих апгрейдів у вигляді поліпшеної продуктивності, більш плавного екрану, прокачаної оптики і бездротової зарядки. Просять за нього 500 доларів.

Раніше в мережі з'явилася повна "дорожня карта" смартфонів Google Pixel до 2026 року. У найближчі два роки компанія представить "піксель" у форматі "розкладачки", а бюджетна A-серії Pixel буде більше нагадувати лінійку Apple iPhone SE.

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