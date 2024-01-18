Вчора відбулася довгоочікувана презентація нової флагманської серії Samsung Galaxy S24, головними фішками яких стали функції штучного інтелекту Galaxy AI. Але, як стало відомо, скористатися фішками зможуть і власники пристроїв минулого покоління.
Samsung підтвердила виданню Android Authority, що протягом першої половини 2024 року One UI 6.1 з функціями Galaxy AI отримають Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а також всі планшети лінійки Galaxy Tab S9.
А до кінця року до них приєднаються і інші пристрої Samsung з числа раніше випущених. Які саме функції будуть доступні на смартфонах і планшетах минулого покоління, в компанії не повідомили. Як відомо, в S24 використовуються найактуальніші на цей час процесори: Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen, а функціонал Galaxy AI сильно залежить від процесора.
Найцікавіші функції Galaxy AI:
- Голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає сказане в режимі реального часу.
Асистент в месенджері: напише замість вас текст і скоротить листи.
- ШІ-диктофон переведе запис в текст і відразу ж зробить короткий переказ вмісту. Стане в пригоді студентам і журналістам.
- Виділення об'єктів в будь-якому додатку і розумний пошук по ним в інтернеті.
Режим для одночасної роботи з декількома доріжками у вбудованому відеоредакторі.
Також всі три смартфони Galaxy S24 отримали Android 14 і сім років підтримки, тобто вони будуть оновлюватися аж до 2031 року. Таку ж політику веде Google щодо смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro.
Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня. Ціни залишилися на колишньому рівні: Galaxy S24 оцінили в 900 євро, Galaxy S24+ – 1149 євро, Galaxy S24 Ultra – 1449 євро.