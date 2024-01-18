Чи про всі нові фішки йде мова або тільки про частину, поки не зовсім зрозуміло.

Вчора відбулася довгоочікувана презентація нової флагманської серії Samsung Galaxy S24, головними фішками яких стали функції штучного інтелекту Galaxy AI. Але, як стало відомо, скористатися фішками зможуть і власники пристроїв минулого покоління.

Samsung підтвердила виданню Android Authority, що протягом першої половини 2024 року One UI 6.1 з функціями Galaxy AI отримають Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а також всі планшети лінійки Galaxy Tab S9.

А до кінця року до них приєднаються і інші пристрої Samsung з числа раніше випущених. Які саме функції будуть доступні на смартфонах і планшетах минулого покоління, в компанії не повідомили. Як відомо, в S24 використовуються найактуальніші на цей час процесори: Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen, а функціонал Galaxy AI сильно залежить від процесора.

Найцікавіші функції Galaxy AI:

Голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає сказане в режимі реального часу.

Асистент в месенджері: напише замість вас текст і скоротить листи.

ШІ-диктофон переведе запис в текст і відразу ж зробить короткий переказ вмісту. Стане в пригоді студентам і журналістам.

Виділення об'єктів в будь-якому додатку і розумний пошук по ним в інтернеті.

Режим для одночасної роботи з декількома доріжками у вбудованому відеоредакторі.

Також всі три смартфони Galaxy S24 отримали Android 14 і сім років підтримки, тобто вони будуть оновлюватися аж до 2031 року. Таку ж політику веде Google щодо смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro.

Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня. Ціни залишилися на колишньому рівні: Galaxy S24 оцінили в 900 євро, Galaxy S24+ – 1149 євро, Galaxy S24 Ultra – 1449 євро.

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