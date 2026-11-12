Популярні смартфони Xiaomi залишаться без Android 17: хто потрапив до списку

Відразу 19 смартфонів більше не розглядаються як пристрої, що отримають нову систему.

Xiaomi розпочала розповсюдження нової операційної системи HyperOS 4 на базі Android 17, але власники деяких смартфонів не зможуть встановити оновлення. Йдеться насамперед про моделі, для яких добігає кінця або вже завершився термін програмної підтримки, пише Engadget.

Першими HyperOS 4 почали отримувати власники нових смартфонів Xiaomi 17. Оновлення стартувало 15 жовтня і принесло оновлений інтерфейс із напівпрозорими елементами, що нагадують Liquid Glass на iPhone. Однак після оновлення списку підтримуваних пристроїв з’ясувалося, що компанія змінила плани щодо кількох популярних смартфонів.

Згідно з графіком Xiaomi, перша хвиля оновлень охоплює серію Xiaomi 17, Redmi K100 і Redmi K90, а також планшет Xiaomi Pad 8. Надалі компанія планує поступово розширювати список підтримуваних моделей. Основна частина оновлень має з’явитися до кінця 2026 року та в січні 2027-го.

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Зокрема, до середини листопада HyperOS 4 мають отримати серії Xiaomi 15, Redmi K80, а також MIX Flip 2 і Civi 5 Pro. До кінця листопада оновлення очікується для лінійок Redmi Note 17 і Redmi Note 15. У грудні черга дійде до Xiaomi 14 і Xiaomi 13, MIX Fold 3 і 4, Redmi K70 та деяких моделей Redmi Note 14.

Які смартфони Xiaomi не отримають HyperOS 4

За даними GizmoChina, загалом 19 пристроїв перестануть отримувати підтримку у 2026 році. Причому мова йде не лише про "бюджетники": під удар потрапили моделі, які досі можуть похвалитися потужним залізом. Серед них:

Xiaomi 12 та Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12T та Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi 12C;

Redmi A2 та Redmi A2+;

Redmi 13C;

Poco F5 та Poco F5 Pro;

Poco C65.

Крім того, фахівці виявили, що деякі бюджетні смартфони поки що навіть не проходили тестування HyperOS 4. До цього переліку увійшли Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, Poco C71, Poco M6 Pro 4G та Poco X6 5G.

Xiaomi поки що офіційно не підтвердила, що всі 6 пристроїв залишаться без оновлення. Деякі з них ще перебувають у межах встановленого терміну програмної підтримки. Однак якщо компанія не включить їх до списку сумісних пристроїв, смартфони продовжуватимуть працювати на HyperOS 3.

Важливо розуміти, що закінчення програмної підтримки означає не просто відсутність нових функцій. Ці пристрої перестають отримувати оновлення Android та виправлення безпеки, зокрема патчі для усунення виявлених вразливостей.

Смартфони Google Pixel отримали Android 17 ще в червні – це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами розмиття, посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

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