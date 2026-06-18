Android 17 буде сумісний з цими смартфонами: список із понад 200 моделей

Після офіційного релізу Android 17 користувачі почали активно цікавитися, які смартфони зможуть оновитися до новітньої версії операційної системи. Портал Android.com.pl зібрав інформацію про пристрої, які, з високою ймовірністю, отримають Android 17, виходячи з політики виробників.
Загалом до списку потрапило понад 200 пристроїв від 12 виробників, включаючи таких гігантів, як Samsung і Xiaomi. Хоча це й не офіційний список, він навряд чи сильно від нього відрізнятиметься.
Які смартфони Google Pixel отримають Android 17
- Pixel 10a / Pixel 10 / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL;
- Pixel 9 / Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL / Pixel 9 Pro Fold;
- Pixel 8 / Pixel 8 Pro / Pixel 8a;
- Pixel 7 / Pixel 7 Pro / Pixel 7a;
- Pixel 6 / Pixel 6 Pro / Pixel 6a.
Samsung
- Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra
- Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra
- Galaxy A17
- Galaxy A16 / A26 / A36 / A56
- Galaxy A25 / A35 / A55
- Galaxy A34 / A54
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy Z Fold5 / Fold6 / Fold7
- Galaxy Z Flip 5 / Flip6 / Flip7
Xiaomi
- Xiaomi 17 / Pro / Pro Max / Ultra
- Xiaomi 15 / Pro / Ultra
- Xiaomi 15T / Pro
- Xiaomi 14 / Pro / Ultra
- Xiaomi 14 T / 14 T Pro
- Xiaomi 13T / Pro
- Redmi Note 15 / Pro
- Redmi Note 14 / Pro
- POCO X7 / Poco X7 Pro
- POCO X6 5G / Poco X6 Pro
- POCO F6 / Pro
- POCO M7 / Poco M7 Pro
- Mix Fold 4
- Mix Flip
Motorola
- Signature
- Edge 70
- Edge 60 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Edge 50 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Razr 60 / Ultra
- Razr 50 / Ultra
- Moto G56
- Moto G75
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Lenovo Thinkphone 25
Nothing
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- CMF Phone 2 Pro
Honor
- Honor 600 / Pro
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor 400 / Pro
- Honor 200 / Pro / Lite / Smart
- Honor Magic 6 / Pro
- Honor Magic 7 / Pro / Lite
- Honor Magic V Flip
OnePlus
- OnePlus 15 / OnePlus 15R / OnePlus 15T
- OnePlus 13 / OnePlus 13R
- OnePlus 12 / OnePlus 12R
- OnePlus 11 5G
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
OPPO
- Find N6
- Find X9 / Pro / Ultra
- Reno 15 / Pro
- Reno 14 / Pro
- Reno 13 / Pro / F / FS
- Find X8 / Pro / Ultra
- Find X7 / Ultra
Realme
- Realme 14 / Pro / Pro
- Realme 13 / Pro / Pro
- Realme GT 8 / Pro
- Realme GT 7 / Pro
- Realme GT 6 / Pro
Sony / ASUS:
- Sony Xperia 10 VII
- Sony Xperia 10 VI
- Sony Xperia 1 VII
- Sony Xperia 1 VI
- ASUS ROG Phone 9 Pro
- ASUS ROG Phone 8 / 8 Pro
- ASUS Zenfone 12 Ultra
- ASUS Zenfone 11 Ultra
Google вже розпочала розповсюдження Android 17 для сумісних пристроїв Pixel. Власникам телефонів інших брендів доведеться почекати кілька тижнів або навіть місяців – виробники спочатку адаптують систему під власні оболонки, такі як One UI, HyperOS, OxygenOS та ColorOS.
За словами розробників, Android 17 приносить серйозні покращення безпеки, нові можливості багатозадачності, розширені функції конфіденційності та низку інструментів на базі штучного інтелекту.