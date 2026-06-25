Які MacBook втратили актуальність: ці ноутбуки не оновляться до macOS 27

Apple фактично завершує епоху комп’ютерів Mac із процесорами Intel, і з виходом macOS 27 це стане особливо помітним.

Компанія Apple представила на WWDC 2026 нову версію macOS 27, яка приносить цікаві зміни в дизайні та нові функції, зокрема оновлену Siri зі штучним інтелектом.

А ще це перше крупне оновлення Apple, яке повністю виключило комп’ютери з процесорами Intel зі списку сумісних пристроїв. Тепер нові версії системи отримуватимуть лише Mac із фірмовими M-чіпами, зазначили в BGR.

Які Mac не отримають оновлення до macOS 27:

16-дюймовий MacBook Pro 2019 року,

13-дюймовий MacBook Pro 2020 року,

Mac Pro 2019 року,

27-дюймовий iMac 2020 року.

Ці пристрої залишаться на macOS Tahoe і більше не отримуватимуть нових функцій, а з часом Apple припинить випускати патчі безпеки, що зробить їх критично вразливими для нових шкідливих програм, вірусів та хакерських атак. Зазвичай це відбувається через рік-два після припинення основної підтримки.

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Ще один важливий момент пов’язаний із програмами, створеними нативно для архітектури x86. За даними Apple, macOS 27 стане останньою версією системи з підтримкою Rosetta 2. Це означає, що починаючи з macOS 28 (очікується у 2027 році), запуск додатків та ігор, написаних виключно під процесори Intel, стане неможливим.

Такий крок стимулює розробників створювати версії своїх додатків спеціально для Apple Silicon, що має підвищити їхню продуктивність. Водночас це створює проблему для старих додатків та ігор, які більше не підтримуються й не оновлюються, оскільки їх неможливо оптимізувати під нову архітектуру.

Як часткове рішення Apple заявляє, що збереже частину функціоналу Rosetta в майбутніх оновленнях для запуску старих ігор, але ця підтримка не поширюватиметься на більшість додатків Intel, які все ще отримують оновлення.

Нагадаємо, у березні Apple випустила бюджетний MacBook Neo з процесором від iPhone за 599 доларів. Журналісти вважають, що жоден Windows-ноутбук за аналогічну ціну не може конкурувати з Neo.

До кінця 2026 року компанія може представити сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island, OLED-дисплеєм і новим інтерфейсом. Також у витоках згадується більш тонкий і легкий корпус.

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