Перші подробиці про MacBook із сенсорним OLED-екраном: коли він з'явиться

Майбутнє оновлення торкнеться не лише "заліза", а й самої концепції професійного ноутбука.

Компанія Apple готує велике оновлення лінійки MacBook Pro, яке може стати першим по-справжньому важливим редизайном ноутбука з 2021 року. Про це пише 9to5Mac.

За даними інсайдерів, головним апгрейдом стане перехід на OLED-екран, який замінить поточні Mini-LED-панелі. Крім того, на прихильників Apple чекає довгоочікувана поява сенсорного шару та переробленого вирізу в стилі Dynamic Island, як у iPhone.

Також у витоках згадується тонший і легший корпус. Хоча зміни можуть бути не радикальними, навіть невелике зменшення габаритів здатне помітно поліпшити портативність пристрою, особливо 16-дюймової моделі, яку багато користувачів вважають досить важкою для постійного носіння.

Відзначається, що оновлення торкнеться виключно старших конфігурацій на базі процесорів M6 Pro і M6 Max. Базова 14-дюймова версія MacBook Pro зі звичайним чипсетом M6 збереже поточний вигляд ще як мінімум на рік, тому охочим отримати OLED-екран доведеться вибирати саме топові модифікації.

Первісно Apple розраховувала випустити оновлені "прошки" наприкінці 2025 року, проте терміни змістилися через складнощі з OLED-панелями. Зараз запуск очікується ближче до кінця 2026 року.

Нагадаємо, на початку березня Apple представила нові MacBook Air і MacBook Pro на базі чіпа M5. Вони подорожчали на 100-200 доларів, зате пам'яті в базових конфігураціях тепер удвічі більше.

Також Apple представила MacBook Neo з процесором від iPhone за 600 доларів. Журналісти вважають, що жоден Windows-ноутбук за аналогічну ціну не може конкурувати з Neo.

