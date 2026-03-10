З'явилися перші огляди найдешевшого MacBook Neo: блогери та ЗМІ в захваті

Журналісти вважають, що жоден Windows-ноутбук за аналогічну ціну не може конкурувати з Neo.

У мережі почали з'являтися перші огляди MacBook Neo, і більшість технологічних ЗМІ залишилися від нього в захваті. Журналісти відзначають, що компанія вперше за довгий час випустила по-справжньому дешевий Mac: стартова ціна ноутбука становить 599 доларів, що робить його найдешевшим MacBook в історії.

Багато видань називають новинку "проривом у своєму класі". Видання 9to5Mac вважає, що жоден Windows-ноутбук за аналогічну ціну не може конкурувати з Neo. Модель Apple вигідно виділяється на тлі конкурентів якістю дисплея і його яскравістю, а також алюмінієвим корпусом,

Окремої похвали заслуговує механічний трекпад, який підтримує рівномірне натискання по всій поверхні, а не тільки в нижній частині панелі – The Verge вважають, що Neo в цьому аспекті встановлює нову планку якості для ноутбуків.

Відео дня

Окремо експерти відзначають продуктивність ноутбука. MacBook Neo отримав чіп A18 Pro від iPhone 16 Pro. У тестах він показує дуже високу однопотокову продуктивність і легко справляється з базовими завданнями на зразок браузингу і роботи з документами. При цьому для важких завдань на зразок обробки RAW-фото або складного монтажу потужності може не вистачити.

Показники автономності також виявилися на високому рівні. У тесті The Verge ноутбук протримався 9 годин при звичайному використанні (браузер, документи, мультимедіа). Це менше, ніж у MacBook Air, але все одно достатньо для робочого або навчального дня.

ЗМІ вважають, що тепер виробникам Windows-ноутбуків доведеться дуже несолодко, особливо на тлі дефіциту компонентів і очікуваного зростання цін на ноутбуки до 40%.

Нагадаємо, разом з MacBook Neo Apple представила нові MacBook Air і Pro на базі M5. Ноутбуки стали дорожчими на $100-200, зате пам'яті в базових конфігураціях тепер удвічі більше

А в кінці 2026 року Apple повинна представити MacBook Ultra з сенсорним екраном OLED. Також ноутбук чекає великий редизайн: він позбудеться "чубчика" на користь вирізу під камеру з системним інтерфейсом в стилі Dynamic Island на iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: