Які iPhone отримають iOS 27: одразу чотири популярні моделі залишаться без оновлення

Цього року оновлення не буде доступне для iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, а також для iPhone SE 2.

До офіційної презентації iOS 27 на конференції WWDC 2026 залишилися лічені дні, і у мережі вже з'явилася інформація про те, які смартфони Apple можуть розраховувати на нову операційну систему.

За даними відомого інсайдера Instant Digital, оновлення буде доступне для всіх моделей, починаючи з лінійки iPhone 12. Таким чином, цього року підтримки iOS 27 позбудуться такі пристрої:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління).

, випущений у 2019 році, примітний тим, що став першим смартфоном Apple з приставкою Pro. Він став важливою віхою в історії бренду, об'єднавши в компактному 5,8-дюймовому корпусі революційну на той момент потрійну камеру, високу автономність і преміальні матеріали.

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iPhone SE 2 вийшов у 2020 році і, як і раніше, має високий попит серед фанатів компактних смартфонів. У свіжому рейтингу Antutu він посів третє місце на основі відгуків користувачів.

А ось як виглядає повний список майбутніх власників iOS 27:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

При цьому навіть серед підтримуваних iPhone деякі функції будуть доступні не всім. Оновлена версія Siri на базі Apple Intelligence працюватиме лише на iPhone 15 Pro та новіших моделях через апаратні обмеження старих пристроїв.

Apple офіційно представить iOS 27 на WWDC 2026, яка стартує 8 червня. Тоді компанія оприлюднить остаточний список підтримуваних пристроїв та основні нововведення системи.

Раніше джерела повідомляли, що з виходом iOS 27 Apple повністю перезапустить Siri. Компанія хоче перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших "яблучних" пристроях.

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