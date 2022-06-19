Вартість передплати для iOS складе близько 230 гривень.

Месенджер Telegram вводить преміум підписку. Користувачі отримають подвоєні ліміти на все.

Про це повідомили в офіційному блозі месенджера.

Зазначається, що ті, хто оформить підписку, отримають:

розпізнавання голосових повідомлень, миттєва розшифровка голосового повідомлення при натисканні на кнопку →a;

відключення реклами;

до тисячі підписок на канали, до 20 тек з чатами, до 10 закріплених чатів в основному списку, до 10 обраних стікерів;

відправка файлів об'ємом до 4 ГБ - переглядати та завантажувати їх зможуть всі користувачі незалежно від наявності підписки;

завантаження відео та інших файлів на максимальній швидкості;

зручне завантаження зі сторонніх додатків;

особливий значок передплатника поруч з ім'ям;

унікальні реакції;

ексклюзивні іконки програми та інше.

Вартість передплати для iOS складе близько 230 гривень. З приводу Android поки ньому уточнюється.

Більш докладно про можливості Telegram Premium можна прочитати ТУТ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Telegram ввів нову функцію рекламних повідомлень. При цьому вони не будуть публікуватися в списку чатів, особистих бесідах або невеликих групах. Реклама торкнеться тільки великі канали.

Вас також можуть зацікавити новини: