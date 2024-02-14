Відтепер код зможуть використовувати розробники з інших країн, щоб розробити свої застосунки.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття коду мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн.

"Тепер код "Дії" зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", – повідомляє прес-служба Мінцифри в Telegram.

Зазначається, що завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити його кращим.

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У відомстві підкреслили, що відкриття доступу до коду застосунку не впливатиме на захищеність даних українців, оскільки буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.

"Відкривши код, звісно, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування "Дії", – запевнив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах, оскільки будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку. А відкритий код і документація дозволять швидко експортувати "Дію" в інші країни.

Застосунок "Дія" – останні новини

На початку лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що найближчим часом у "Дії" з'явиться можливість одруження онлайн.

8 лютого стало відомо, що в додатку "Дія" з'явилася мапа укриттів, в якій українці мають можливість одразу повідомити, якщо воно зачинене. В додатку також з'явилася можливість дізнатися про адресу укриттів, доступ, фото, рейтинг та кількість людей, які можуть ним скористатися.

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