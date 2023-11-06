Якщо ви втомилися дивитися одне і те ж, команда відеоплатформи впровадила елемент рандома.

Відеоплатформа YouTube почала тестувати нову функцію серед своїх користувачів. Це незвичайна опція – вона пропонує глядачеві відкрити для себе світ нових відео.

Фіча отримала назву Play Something ("Відтворити щось") – відповідна кнопка з'явилася в мобільному застосунку. Після натискання на неї запускається відтворення випадкових відеороликів, пише видання Android Police.

Однак, про повний "рандом" все ж не йдеться. Алгоритми сервісу підбирають відеоролики, ґрунтуючись на історії переглядів користувача, його "лайках" та підписках. Така кнопка може стати в пригоді, якщо ви втомилися дивитися одне і те ж.

Відео дня

Додаткові функції нової кнопки поки невідомі, але у багатьох вона вже з'явилася. При цьому сама команда розробників YouTube офіційно про неї не оголошувала.

Раніше на YouTube з'явилася ще одна корисна функція – вона коротко переказує відео ще до перегляду. За задумом, це повинно допомогти швидше знаходити корисні відео. А ще раніше на платформі запрацювала функція автоматичного дубляжу на різні мови.

Дивитися YouTube без реклами стає все важче

На початку цього місяця Ютуб почав ініціативу по боротьбі з блокуванням реклами на своїй платформі. Користувачам почали приходити попередження, що пропонує вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Водночас користувачі зазначають, що обмеження переважно торкнулося тих, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube. У будь-якому випадку, в майбутньому дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше.

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