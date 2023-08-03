За задумом YouTube, це повинно допомогти швидше знаходити цікаві чи корисні відео.

Найпопулярніший відеохостинг у світі– YouTube – почав розгортати нову функцію для користувачів. Це незвичайна опція – вона генерує короткий опис роликів за допомогою штучного інтелекту.

На сторінці підтримки YouTube говориться, що тестовий переказ дозволить користувачам вирішити, чи підходить їм відео, ще до відтворення. Це має допомогти "швидше знайти цікаві чи корисні відео".

Сервіс обіцяє поступово розгортати новий функціонал по всьому світу. Поки функція доступна обмеженій кількості користувачів і працює тільки з англомовними відео. Перевірити наявність запрошення до тестування можна на спеціальній сторінці.

Відео дня

За інформацією порталу TechCrunch, механізм для переказу роликів, ймовірно, заснований на запущеному на початку цього року чат-боті Google Bard. Він, як відомо, вміє генерувати тексти на різні теми, як це робить, наприклад, ChatGPT

Що нового з'явилося на Youtube у 2023 році

У червні цього року на YouTube запрацювала функція автоматичного дубляжу на різні мови. Інструмент економить час і гроші, необхідні для створення перекладу звичайним способом.

Також очікується, що незабаром на головному відеохостингу з'являться ігри. Відеохостинг запропонує користувачам прості, казуальні ігри, в які можна буде грати як з мобільних пристроїв, так і з браузера на комп'ютері.

Паралельно YouTube "закручує гайки" тим, хто користується блокувальником реклами. Незабаром відеохостинг дозволить переглянути без реклами тільки три ролики.

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