Зараз функція тестується серед сотень авторів.

Популярний відеохостинг YouTube почав розгортати нову функцію для користувачів. Це незвичайна опція – вона автоматично дублює озвучку відеороликів на різні мови за допомогою штучного інтелекту під назвою Aloud.

Інструмент економить час і гроші, необхідні для створення перекладу звичайним способом, повідомляє The Verge. Кажуть, що Aloud забезпечує "якісний дубляж всього за кілька хвилин".

Працює функція так: спочатку штучний інтелект транскрибує мову з ролика, після чого отриманий результат перекладається на потрібну мову і озвучується синтезованим голосом. Відповідну кнопку можна знайти в налаштуванні плеєра (іконка колеса → "Звукова доріжка"). Випробувати можна на цьому ролику.

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Сервіс обіцяє поступово розгортати новий функціонал по всьому світу. Поки функція доступна в тестовому режимі серед сотень авторів. Наприклад, ролики MrBeast вже є і російською мовою.

Крім того, в майбутньому розробники обіцяють поліпшити синтез голосу і навіть налаштувати точність роботи алгоритму зі збереженням інтонації і синхронізацією губ.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в YouTube з'явилася 30-секундна реклама на телевізорах без можливості пропуску та великий банер навіть на паузі. А ще раніше популярний відеохостинг зробив платним доступ до відеороликів у високій якості.

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