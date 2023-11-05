Напередодні YouTube почала активно боротися з блокувальниками реклами. Це вже принесло перші результати.

На початку листопада YouTube розпочав ініціативу з боротьби з блокуванням реклами на своїй платформі. Користувачам по всьому світу почали приходити попередження, де пропонується вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Як повідомляє портал 9to5Google, користувачі YouTube піддалися тиску майданчика і почали масово видаляти блокувальники реклами. На цей час спостерігається "рекордна кількість" людей, які відмовилися від блокувальника реклами.

Як зазначається, загалом це провадження призвело до "сотень тисяч" вилучень. Наприклад, творці популярного блокувальника AdGuard повідомили, що в останні дні вони зафіксували 52 000 вилучень при звичайному показнику 6000 вилучень в день. Інші розробники теж скаржаться на масовий відтік користувачів.

Відео дня

Разом з тим спостерігається і зростання кількості встановлення альтернативних утиліт та розширень, що блокують рекламу. Таким чином користувачі намагаються знайти блокувальник, який обійде алгоритми YouTube, щоб і далі дивитися відео без реклами.

Як YouTube бореться з блокувальниками реклами

YouTube тепер активно відстежує наявність у користувачів блокувальників реклами на пристрої або в браузері і виводити попередження на екран.

Кілька разів банер можна приховати і далі дивитися відео, але з час з'являється "заглушка", яка більше не дає користуватися відеохостингом.

У користувачів є три варіанти – видалити блокувальник, внести YouTube в "виключення" або оформити підписку на Premium, яка в Україні коштує 100 грн на місяць.

Водночас користувачі зазначають, що обмеження переважно торкнулося тих, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube.

Також деякі рекомендують виходити зі свого профілю на YouTube, щоб уникнути перегляду набридливої реклами. Судячи з усього, сервіс показує більше реклами зареєстрованим користувачам, ніж випадковим глядачам, які не мають акаунта на платформі.

У будь-якому випадку, в майбутньому дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше. Це далеко не перший експеримент YouTube по забороні блокувальників реклами і з часом відеохостинг напевно буде застосовувати ще більш агресивні заходи.

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