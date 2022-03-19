На деяких сайтах українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

Триває третій тиждень війни Росії з Україною. Багато компаній підтримали Україну і припинили свою діяльність в РФ. А деякі Інтернет-сервіси ввели безкоштовні послуги і товари для Українців, або пропонують велику знижку.

Книги, телебачення і музика

Книжкове видавництво Фоліо продає електронні книги за 1 гривню. Для цього потрібно ввести промокод "Book" при покупці.

Видавництво Старого Лева відкрило безкоштовний доступ до дитячих книг.

Yakaboo вводить безкоштовний доступ до електронних книг.

PocketBook дає можливість безкоштовно завантажити книги на суму 200 гривень.

Сервіс MEGOGO відкриває безкоштовний доступ до фільмів, серіалів і мультфільмів. А росіянам доступ до сервісу заборонять.

Сервіс для прослуховування музики Deezer надає українцям 1 місяць безкоштовного доступу до преміум-аккаунту.

Vodafone TV і Sweet TV відкрили безкоштовний доступ до найпопулярніших українських телеканалів. Для перегляду не потрібна реєстрація.

Мобільні оператори та зв'язок

Skype дозволяє безкоштовно дзвонити на українські номери закордоном.

Київстар відкриє доступ до Домашнього Інтернету навіть для тих користувачів, які не поповнили рахунок, але швидкість інтернету може бути знижена.

Vodafone безкоштовно надасть своїм абонентам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ, а також забезпечить безкоштовним зв'язком та інтернетом біженців з України в Польщі.

Користувачі Lifecell отримають 5 ГБ Інтернету і 30 хвилин дзвінків на всі українські номери.

Здоров'я

Додаток VOS дарує українцям преміум-підписку. У ньому можна отримати допомогу психолога. Завантажити можна в AppStore і Google Play.

На сайті Doctor Online можна отримати безкоштовну консультацію лікаря в чаті.

BetterMe Mental Health, Down Dog і Meditopia - безкоштовні програми для йоги та медитацій.

Календар менструацій Flo дарує українкам безкоштовний доступ до преміум-аккаунту.

Онлайн-курси

Додаток для вивчення мов drops дозволяє безкоштовно оформити преміум на рік. Завантажити можна в AppStore і Google Play.

Сервіс вивчення мов для дітей Lingokids не братиме плату за підписку.

Робота

Adobe подарує 2 або 3 місяці безкоштовного використання всіх продуктів українцям, які вже були підписані на сервіси компанії. Щоб отримати безкоштовний доступ, напишіть в підтримку компанії.

Slack дарує безкоштовний преміум на 3 місяці.

Сервіс MacPaw дарує безкоштовну підписку на рік за промокодом SAVEUKRAINE.

Українці можуть безкоштовно користуватися деякими VPN: TunelBear дарує 10 ГБ трафіку, а Windscribe - 30 ГБ.

Авіаквиток

Перевізник WizzAir пропонує безкоштовні авіаквитки для українців. Над Україною повітряний простір закрито, але українці можуть літати по світу. Щоб отримати безкоштовний квиток, введіть в спеціальному полі дані закордонного паспорта або ID-карти. Безкоштовно можна літати тільки за деякими напрямками і без багажу.

Вас також можуть зацікавити новини: