За словами Княжицького, при реєстрації особи у додатку є ризик у подальшому слідкування за нею російською ФСБ.

Законопроект про регулювання Telegram не стосується власників каналів. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

За його словами, при реєстрації особи у додатку є ризик у подальшому слідкування за нею російською ФСБ.

"Насправді цей законопроект регулює всі соціальні мережі, які передають інформацію - тобто, які мають новинні блоки", - уточнив нардеп.

Він підкреслив, що є й інші соцмережі - такі, як Viber та WhatsApp, - які теж мають новинні стрічки, "але вони зареєстровані в європейських країнах".

"Це стосується перш за все тих, хто не відповідає європейському акту про діджиталізацію. Це стосується тих мереж, які в Європі не зареєстровані. Очевидно, українська держава має знати, хто є їхнім власником", - сказав Княжицький.

Він підкреслив, що проект закону не стосуватиметься власників Telegram-каналів.

"Це стосується самої мережі "Telegram". Тому що коли ви там реєструєтеся і даєте дозвіл смартфону надати їм список ваших контактів, а потім ваше місцезнаходження - то російська ФСБ може слідкувати за вами по всьому світу. Ми маємо зробити все, щоб убезпечити кібербезпеку в країні", - резюмував парламентарій.

Законопроект щодо обмежень для Telegram в Україні

У Верховній Раді зареєстровано законопроект з обмеженнями для Telegram. Документ, зокрема, передбачає виокремлення провайдерів платформ спільного доступу до інформації як окремих суб’єктів у сфері медіа.

Крім того, ключовою відмінністю платформ спільного доступу, через які поширюється масова інформація, є наявність на них сторінок (облікових записів, каналів тощо).

Раніше у ВР дали оцінку забороні Telegram. Адміністрація соцмережі наразі відмовляється йти на контакт із українською владою. За словами голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, в умовах поширення російської пропаганди "логічним" виглядає блокування месенджера.

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