Раніше Маск анонсував, що новим гендиректором стане жінка, але не назвав її ім'я.

ЗМІ вирахували, хто може очолити соціальну мережу Twitter та стати новим гендиректором після відставки Ілона Маска.

Нагадаємо, що раніше американський мільярдер анонсував, що йде з посади й вже вибрав на відповідну роль гендиректора жінку, проте конкретного імені не назвав. За даними видання The Wall Street Journal, на цю посаду, ймовірно, оберуть главу відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно.

ЗМІ пишуть, що зараз сторони ведуть переговори з цього приводу. За плечима Яккаріно - десять років роботи в NBCUniversal, а також успішний проект Peacock (запуск стрімінгового сервісу), тому вона є однією з головних кандидатур Маска.

Відео дня

Маск заявив, що залишає пост гендиректора Twitter

Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX придбав соціальну мережу у жовтні 2022 року. Після цього він став фігурантом низки скандалів через свої "інновації", які у своїй більшості не сподобалися користувачам Twitter.

В кінці минулого року Маск заявив, що готовий поступитися посадою гендиректора, але поки що не має гідної "заміни". Вже 11 травня Маск заявив, що знайшов нового "куратора" для Twitter. Однак імені не назвав, лише уточнив, що це жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: