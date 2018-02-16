На Тернопільщині у сніговому заметі застряг рейсовий автобус з пасажирами
11:11, 16 лютого 2018Тернопіль
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Працівники МПК здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.
На Тернопільщині в снігу застряг автобус з пасажирами / фото ДСНС у Тернопільській області
На Тернопільщині у сніговому заметі застряг рейсовий автобус.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався 15 лютого о 06.27 в с.Берем'яни Бучацького району.
Черговим караулом місцевої пожежної команди с. Берем'яни було надано допомогу у вивільненні рейсового автобуса «Берем'яни-Тернопіль», що застряг в сніговому заметі при в'їзді з села. Працівники МПК здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.
В автобусі перебували водій та чотири пасажири.
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