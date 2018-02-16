На Тернопільщині у сніговому заметі застряг рейсовий автобус з пасажирами

Працівники МПК здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.

На Тернопільщині у сніговому заметі застряг рейсовий автобус.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався 15 лютого о 06.27 в с.Берем'яни Бучацького району.

Черговим караулом місцевої пожежної команди с. Берем'яни було надано допомогу у вивільненні рейсового автобуса «Берем'яни-Тернопіль», що застряг в сніговому заметі при в'їзді з села. Працівники МПК здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.

В автобусі перебували водій та чотири пасажири.