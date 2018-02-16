У Тернополі з 19 лютого відновлять навчання після карантину
17:05, 16 лютого 2018Тернопіль
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Карантин запровадили з 10 лютого у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
УНІАН
У Тернополі з 19 лютого у всіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах відновлять навчання після карантину.
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні комісії з питань надзвичайних ситуацій, зважаючи на те, що показники захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей пішли на спад, а епідемічний поріг – у межах норми.
Як повідомляв УНІАН, карантин у загальноосвітніх школах, спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти Тернополя запровадили з 10 лютого у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
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