У Тернополі з 19 лютого відновлять навчання після карантину

17:05, 16 лютого 2018
Тернопіль
113 0
УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні комісії з питань надзвичайних ситуацій, зважаючи на те, що показники захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей пішли на спад, а епідемічний поріг – у межах норми.

Як повідомляв УНІАН, карантин у загальноосвітніх школах, спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти Тернополя запровадили з 10 лютого у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter