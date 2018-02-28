Цьогоріч завершать ремонт траси Тернопіль-Львів – Барна

За його даними, загалом цього року на ремонт доріг області дорожники отримають 1,9 млрд грн.

Цьогоріч завершать ремонт траси Тернопіль-Львів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації заявив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, загалом цього року на ремонт доріг області дорожники отримають 1,9 млрд грн.

Зокрема, 370 млн грн буде скеровано на ремонт траси Тернопіль-Кременець, 824 млн грн – Тернопіль-Підволочиськ, яка є складовою хайвею Гданськ-Одеса.

«70 млн грн надійде на трасу Львів-Тернопіль. На жаль, минулого року підрядник не зумів освоїти усі кошти через погіршення погодних умов. Цього року ремонт цієї дороги завершать, до 1 червня її буде здано. Зараз там встановлюють відбійники, облаштовують узбіччя», – повідомив Барна.

Він також додав, що розпочнуться роботи і на півдні області.

«400 млн грн вкладемо в ремонт дороги Тернопіль-Заліщики, ці кошти дозволять суттєво змінити ситуацію, оскільки там у нас останнім часом спостерігалися проблеми», – сказав Барна.

Керівник області також наголосив, що скеровуватимуть кошти і на підвищення безпеки.

«Ми вже побачили, що з покращенням якості доріг в десятки разів зростає кількість ДТП. Тому від 2 до 5% від кошторису ремонту тепер йтиме на заходи безпеки: влаштування світлофорів, пішохідних переходів, кільця розв’язок», – зауважив голова ТОДА.