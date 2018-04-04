Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На Тернопільщині за добу горіли дві іномарки, одна з яких повністю знищена.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 березня в селі Н.Луб’янки, на трасі Ланівці-Тернопіль Збаразького району виникла пожежа моторного відсіку легкового автомобіля Volkswagen Polo. Вогнем знищено моторний відсік та панель автомобіля, пошкоджено салон на площі 2 кв м.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Збараж.

А сьогодні 4 березня о 4 год в селі В.Гаї Тернопільського району виникла пожежа автомобіля Volkswagen Crafter. Внаслідок пожежі даний автомобіль вигорів ущент. Причина загорання транспортного засобу та сума матеріальних збитків встановлюються. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.