У Тернополі поліцейські у зупиненому мікроавтобусі виявили 260 літрів алкоголю без акцизних марок

Патрульні, спілкуючись з водієм, помітили, що він нервує і дивно поводиться.

У Тернополі поліцейські у зупиненому мікроавтобусі виявили 260 л алкоголю без акцизних марок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополі, автомобіль Mitsubishi, у якого не горів правий габарит та підсвітка номера, патрульні зупинили на вул. Микулинецькій 3 квітня.

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Патрульні, спілкуючись з водієм, помітили, що він нервує і дивно поводиться. Відтак інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.

У автомобілі патрульні виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку встановленого зразка, загалом 260 л.

На місце події інспектори викликали слідчих та повідомили працівників ГУ ДФС в Тернопільській області