На Тернопільщині через підпали сухостою ледь не згоріло 20 га лісу

Найбільші загорання трапились в Заліщицькому, Борщівському та Монастириському районах.

Вогнеборцям вдалося врятувати два лісових масиви та два будинки, які опинилися в місцях пожеж на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за минулі вихідні в області зареєстровано 15 пожеж в екосистемах.

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Найбільші загорання трапились в Заліщицькому, Борщівському та Монастириському районах. Там згоріло 8, 4,5 та 3 га сухостою відповідно. Загальна площа вигорілих за минулі вихідні територій в області становить майже 20 га.

В Заліщицькому районі пожежникам вдалося не допустити перекидання вогню на 18 га лісу. Ще 2 га хвойного лісового масиву вдалося врятувати на Борщівщині.

На Гусятинщині через підпал сухостою ледь не згоріли два житлових будинки.