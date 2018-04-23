На Тернопільщині через підпали сухостою ледь не згоріло 20 га лісу

12:27, 23 квітня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині через підпали сухостою ледь не згоріло 20 га лісу / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за минулі вихідні в області зареєстровано 15 пожеж в екосистемах.

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Найбільші загорання трапились в Заліщицькому, Борщівському та Монастириському районах. Там згоріло 8, 4,5 та 3 га сухостою відповідно. Загальна площа вигорілих за минулі вихідні територій в області становить майже 20 га.

В Заліщицькому районі пожежникам вдалося не допустити перекидання вогню на 18 га лісу. Ще 2 га хвойного лісового масиву вдалося врятувати на Борщівщині.

На Гусятинщині через підпал сухостою ледь не згоріли два житлових будинки.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина#суха трава