У Дністрі втонув мешканець Тернопільщини
14:52, 18 травня 2018Тернопіль
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Утопленик – житель Заліщицького району, 1972 року народження.
Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено / фото УНІАН
У Дністрі втонув мешканець Тернопільщини.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 17 травня на лінію «102» повідомили, що поблизу Заставнівського району Чернівецької області в річці Дністер помітили мертве тіло.
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Виїхавши на місце виклику працівники поліції встановили, що утопленик – житель Заліщицького району, 1972 року народження. Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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