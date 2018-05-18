Утопленик – житель Заліщицького району, 1972 року народження.

У Дністрі втонув мешканець Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 17 травня на лінію «102» повідомили, що поблизу Заставнівського району Чернівецької області в річці Дністер помітили мертве тіло.

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Виїхавши на місце виклику працівники поліції встановили, що утопленик – житель Заліщицького району, 1972 року народження. Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено.

Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.