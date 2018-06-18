Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,5%, алкогольні напої – на 0,2%.

В Тернопільській області у травні найбільше подорожчали овочі та масло, подешевшали – яйця та молоко.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у травні в порівнянні з квітнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

Подешевшали яйця – на 10,5%, молоко – на 1,8%, сир – на 1,4%.

Натомість овочі подорожчали на 7,4%, масло – на 6,3%, риба – на 1,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 2,0%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,5%, алкогольні напої – на 0,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищенням тарифів на водопостачання на 5,4% та каналізацію – на 1,8%. Утримання та ремонт житла подорожчали на 2,9%.

Вартість послуг охорони здоров’я зросла на 1,5%, у т.ч. фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,8%, послуг лікарень – на 0,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 5,4%. Крім того, зросли в ціні паливо та мастила на 0,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,1%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 0,5%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 0,6%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 4,6%.