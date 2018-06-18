На Тернопільщині відкрили швейне підприємство, яке шитиме на експорт чоловічі сорочки (фото)

Там вироблятимуть протягом місяця близько 10 тис. виробів. Планують експортувати продукцію у країни ЄС: Польщу, Німеччину та Швецію.

На Тернопільщині відкрили нове сучасне швейне підприємство «Мануфактура».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, працюватиме воно у селі Жуків Бережанського району.

Участь у відкритті взяли керівники району та місцеві жителі.

«Тішить, що на Бережанщині відроджується легка промисловість. Відкриття цього підприємства – хороший приклад доброї співпраці бізнесу і влади. Керівник ТОВ «Мануфактура» Ігор Гаркота є прикладом того, як можна працювати в Україні, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету», – зазначив під час відкриття голова Бережанської РДА Ігор Гринкевич.

Спеціалізуватиметься ТОВ «Мануфактура» на пошитті чоловічих сорочок. Вироблятимуть протягом місяця близько 10 тис. виробів. Планують експортувати продукцію у країни ЄС: Польщу, Німеччину та Швецію.

Суму інвестицій у новостворене підприємство не розголошують.

«Люди – це найбільша цінність і вони повинні працювати на своїй рідній землі. Ми покажемо Європі, що можна працювати в Україні. Ми будемо працювати і підтримувати економічну міць нашої держави», – сказав керівник фабрики.

За його словами, невдовзі він планує відкрити ще один цех на Бережанщині.