Таким чином площа плодово-ягідного кооперативу атовців на Тернопільщини досягла 7 гектарів.

На Тернопільщині бійці, які повернулися з АТО, згуртувалися і на виділених земельних ділянках створили сільсько-господарський кооператив.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Юрій Бульчак, який три роки тому повернувся із зони АТО й отримав земельну ділянку, знайшов однодумців і започаткував з ними плодово-ягідний кооператив у рідному селі Охримівці Збаразького району.

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На його підтримку держава виділила 145 тис. грн.

«Серед членів нашого кооперативу – хлопці-атовці, які володіють земельними ділянками, тож ми маємо змогу працювати на 7-ми гектарах. Вже замовили саджанці полуниці, ревеню й малини.Завдяки таким програмам є можливість провадити власний бізнес на своїй землі, замість того, щоб здавати її в оренду», – зауважив Бульчак.

В. о. директора департаменту АПК облдержадміністрації Володимир Стахів зазначив, що фінансова підтримка надається усім без винятку кооперативам, не залежно від напрямку діяльності та без обмежень щодо кількості їхніх засновників та учасників.

«Водночас ми прийняли рішення першочергово підтримувати саме ті кооперативи, у яких серед засновників або учасників є воїни АТО. Кожен окремий кооператив може придбати обладнання на загальну суму 3 млн грн. Держава відшкодовує 70% від вартості придбаного обладнання для зберігання й переробки сільськогосподарської продукції. У той же час цьогоріч з обласного бюджету на підтримку кооперативного руху передбачено ще 1,2 млн грн», – нагадав Стахів.

Він додав, що регіональна комісія з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам продовжує прийматидокументи на отримання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами фінансової підтримки за рахунок державного бюджету.

Для участі в конкурсному відборі кооперативи молочарського та плодово-ягідного напрямів подають регіональній комісії, а також до Мінагрополітики – в електронному вигляді наступні документи:

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості більше ніж на шість місяців з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС (перед державним та місцевим бюджетами, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування);

- копію договору з постачальником обладнання;

- копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;

- копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;

- копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання;

Прийом документів на участь в конкурсі здійснюється до 15 листопада 2018 року.

Документи необхідно подавати за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 кабінет 505. Телефон для довідок 52-46-00.