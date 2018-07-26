На ремонт проблемної ділянки дороги у Бережанах скерують понад 15 мільйонів гривень

Роботи дорожники розпочнуть вже в середині серпня.

На ремонт проблемної ділянки дороги у Бережанах скерують понад 15 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це передбачено змінами до розподілу коштів по митному перевиконанню за підсумками 2017 року, які підписав голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

За даними ТОДА, процедура тендерних закупівель з капітального ремонту ділянки дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка в місті Бережани завершена. Заплановано відремонтувати один кілометр покриття. Роботи дорожники розпочнуть вже в середині серпня.

«Ця ділянка дороги міжнародного значення перебуває у жахливому стані, про що свідчать неодноразові скарги місцевих мешканців та водіїв. Ми отримували багато звернень, щоб взяти цей відрізок дороги до уваги й почати його ремонтувати. Дякую за ініціативу в цьому напрямі й народному депутату України від Тернопільщщини Тарасові Юрику. Спільними зусиллями проблемну ділянку дороги в Бережанах таки відремонтують, а люди отримають нове та якісне дорожнє покриття», – зазначив Барна.

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Як повідомляють у Службі автомобільних доріг області, дорога зруйнувалася через кілька причин – це і перевантажені фури, й недобросовісне та неякісне прокладення комунікацій.

За результатами спільних комісій та робочих груп, Бережанська міська рада виділила 5 млн грн для ремонту комунікацій під трасою. Після їх завершення розпочнуть ремонт самої траси.

Переможцем тендеру визнано компаніяю «Техно-Буд-Центр», яка приступить до робіт з комунікаціями, а потім і до самої дороги. По проекту там замість бруківки влаштують асфальтобетонне покриття з укріпленою основою. Завершити роботи шляховики планують до кінця ремонтного сезону.