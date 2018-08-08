На Тернопільщині затримали підозрюваного у вбивстві
11:12, 08 серпня 2018Тернопіль
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Раніше затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганства.
Ілюстрація facebook.com/MVS.LVIV
На Тернопільщині затримали підозрюваного у вбивстві, раніше судимого жителя Тернополя 1986 року народження.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганства.
Нещодавно він приїхав у село Чорний ліс Збаразького району та жив в батьківській хаті, яку ті використовують, як дачу.
Після конфлікту з місцевим 48-річним жителем останнього 5 серпня знайшли мертвим з численними переломами ребер та ушкодженнями внутрішніх органів.
Затриманому оголосили підозру відповідно до статті 115 ККУ (умисне вбивство).
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