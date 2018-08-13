Це була ракетниця, перероблена кустарним способом під вогнепальну зброю 12-ти калібру.

На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо 51-річного чоловіка, який погрожував зброєю своїм сусідам.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, про погрозу вбивством правоохоронців повідомив 35-річний житель Підволочиського району.

Він розповів, що сусідові не сподобалося, що діти граються поблизу його обійстя. Коли ж батько вступився за малечу, господар, який вже був добряче напідпитку, виніс із сараю зброю та погрожував нею скористатися.

Про те, що сусід зберігає у себе вогнепальну зброю і погрожує нею скористатися, житель села повідомив правоохоронців.

Поліцейські, які виїхали за вказаною адресою, дійсно виявили у чоловіка зброю – ракетницю, перероблену кустарним способом під вогнепальну зброю 12-ти калібру.

Зброю чоловік зберігав незаконно.

Ракетницю та набої до неї поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Щодо її власника відкрили дві кримінальні статті. 129 (погроза вбивством) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).