Цього року в 5 ОТГ Тернопільщини з'являться ЦНАПи.

Тернопільщина першою в Україні розпочала створення ЦНАПів у форматі «Прозорий офіс» в ОТГ.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції акцентувала директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник.

«Цього року маємо безпрецедентний випадок, адже тільки Тернопільщина єдина в Україні розпочала створення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі й послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» в об’єднаних територіальних громадах», – зазначила Воляник.

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За її словами, у проекті перемогли п’ять ОТГ області – Байковецька й Великогаївська Тернопільського району, Великодедеркальська Шумського району та Мельнице-Подільська й Скала-Подільська Борщівського району.

«12,2 млн грн, які передбачені розпорядженням Кабміну на забезпечення функціонування таких центрів, надійшли на рахунки цих громад ще в квітні цього року. Тому роботи тривають. Станом на сьогодні об’єкти перебувають уже на завершенні у Байковецькій та Великогаївській громадах, активно ведуть роботи у Великих Дедеркалах. Також, крім цих коштів, дані громади отримають у ЦНАПи устаткування та меблі вартістю в межах 500 тис. грн. Завдання керівників громад – забезпечити кадри, які будуть працювати у ЦНАПах», – сказала Воляник.