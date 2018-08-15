У Тернополі відбулося спецпогашення марки з зображенням картини Олесі Гудими "Кохання - це життя" (фото)

Спецпогашення здійснили червоним штампом, що роблять дуже рідко.

У Тернополі відбулося спеціальне погашення поштової марки із зображенням картини Олесі Гудими «Кохання - це життя».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, другий відомий художник родом із Тернополя, чия картина з’явилася на поштових марках. Першим у 2016 році став Геній сучасності Іван Марчук.

Спецпогашення здійснили червоним штампом, що роблять дуже рідко.

«Олеся – дуже талановита художниця, філателія – додатковий спосіб популяризувати її роботи та сучасне українське мистецтво з національним колоритом. Завдяки марці роботу Олесі Гудими побачать десятки тисяч людей у всьому світі», – зауважив тернопільський філателіст Юрій Ковальков.

Номінал марки складає 5 грн.

Довідка УНІАН. Олеся Гудима – український художник, літератор родом із Тернополя. Творчий доробок Гудими налічує близько тисячі картин. ЇЇ полотна зображені на обкладинках престижних журналів, у приватних колекціях в різних куточках світу. Роботи експонувалися у провідних виставкових залах України. А на початку літа в Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася її персональна виставка «Українська душа».