На Тернопільщині перекинулася автоцистерна з дизпаливом (фото)

Цистерну за допомогою спеціальної пожежної техніки та автокрану місцевого підприємства була успішно піднято на проїжджу частину.

На Тернопільщині перекинулася автоцистерна з дизпаливом.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 серпня о 21.10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Озерна Зборівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. Як з’ясувалося, перекинулась цистерна вантажного автомобіля, яка була наповнена дизельним паливом.

Прибувши на місце виклику, рятувальники виконали заходи щодо недопущення займання вмісту цистерни.

За деякий час цистерну за допомогою спеціальної пожежної техніки та автокрану місцевого підприємства була успішно піднято на проїжджу частину.

На місці події працювало п'ять одиниць пожежної техніки та близько 20 чоловік особового складу. Завдяки оперативній та організованій роботі рятувальників був недопущений розлив пального із цистерни.