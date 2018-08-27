У Тернополі патрульній виявили нетверезу матір, її 2-річного сина передали бабусі

На нетверезу матір патрульні склали адмінпротокол.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 26 серпня близько 12 год на спецлінію 102 зателефонували небайдужа громадянка. Вона повідомила, що нетвереза жінка гуляє в парку Національного Відродження з маленькою дитиною.

Інспектори, прибувши на місце, виявили громадянку, яка підходила під опис заявниці. У візочку вона везла 2-річного хлопчика. Дитина була брудна і неохайна. На запитання патрульних жінка, від якої було чути різкий запах алкоголю, відповіла лайкою.

Патрульні встановили особу громадянки, зв’язалися з її матір’ю та попросили негайно приїхати. Відтак дитину передали бабусі.

На нетверезу матір патрульні склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). Про цей випадок охоронці порядку повідомили працівників ювенальної превенції.