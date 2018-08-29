Службовців сільради привласнили 200 тисяч гривень, призначених на ремонт садка

Кошти були проплачені, однак ремонтних робіт досі не виконано.

На Тернопільщині викрили службовців сільради, які привласнили 200 тисяч гривень, призначених на ремонт садка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи селищної ради, діючи умисно в порушення вимог бюджетного законодавства, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами субвенції з державного бюджету, виділеними на капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу.

Кошти були проплачені, однак ремонтних робіт досі не виконано.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем за ч.2 ст.364 КК України.