Він впав на дах суміжної 4-поверхової будівлі.

У Тернополі з ресторану на 6-му поверсі випав нетверезий відвідувач.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 14 вересня о 00.02 до оперативно-диспетчерської служби надійшов виклик з вул. Кульчицької. Згідно отриманої інформації, тернополянин 1997 року народження з ознаками алкогольного сп’яніння випав з тераси ресторану «На небі», розташованого на 6 поверсі.

Він впав на дах суміжної 4-поверхової будівлі.

Для проведення рятувальних робіт залучався черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Потерпілого за допомогою спецзасобів визволено з даху та передано співробітникам патрульної поліції. Від подальшої медичної допомоги він відмовився.