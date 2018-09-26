У Тернополі за участі культурної аташе посольства Чехії відкриють виставку чеських коміксів

Представлені на виставці комікси демонструють стрижневі моменти чеської історії.

У Тернополі за участі культурної аташе посольства Чехії Люціє Ржегорнікової відкриють виставку чеських коміксів. Як повідомили УНІАН організатори заходу, виставка "Тим часом в іншому місці ... / Століття чеського коміксу" представляє творчість чеських митців в історичному контексті. Представлені на виставці комікси демонструють стрижневі моменти чеської історії. Захід проводиться з нагоди 100-річчя утворення Чехословаччини. Відкриють її завтра 27 вересня о 16 год у тернопільській галереї “Бункермуз”. Триватиме виставка три тижні. Вхід вільний.

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