На Тернопільщині рецидивісту-ґвалтівнику залишили без змін покарання у вигляді 8 років тюрми

Юнак зґвалтував тернополянку, з якою познайомився в соцмережах.

Рецидивісту, який на Тернопільщині зґвалтував дівчину, залишили без змін покарання у вигляді 8 років тюрми.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, ввечері 25 квітня 2015 року до правоохоронців звернулась тернополянка із заявою про зґвалтування її юнаком, з яким вона познайомилась у соціальних мережах.

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Про напад, скоєний тим же чоловіком, заявила і продавчиня продуктового магазину, до якого вдерся юнак, погрожуючи та вимагаючи у неї грошей. За її словами, чоловік не встиг здійснити погроз і втік, бо за жінку заступився покупець.

Нападником виявився раніше неодноразово судимий за злочини проти власності житель Тернополя. Вказані злочини ним скоєно під час встановленого судом адміністративного нагляду після відбуття покарання за раніше вчинені крадіжки та грабежі.

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та міськрайонного суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок. Рецидивіст проведе за ґратами 8 років.