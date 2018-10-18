На Тернопільщині кількість безробітних скоротилася на 4,6% до 7 тис. 816

Разова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 29 безробітним відкрити власний бізнес.

На 1 жовтня 2018 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 7 тис. 816 безробітних, що на 4,6% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, серед них більше половини - жінки, третина – молодь віком до 35 років, 40,3% – службовці, 50,1% – з вищою освітою.

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За 9 місяців 2018 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу майже 36 тис. осіб, з них 21 353 мали статус безробітного. За сприяння служби зайнятості області вдалося працевлаштувати 19954 особи, з них 6656 безробітних.

Разова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 29 безробітним відкрити власний бізнес.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 2447 осіб, після їх завершення 638 — працевлаштовано на постійні місця праці.

Цьогоріч більше 6 тис. роботодавців подали у службу зайнятості Тернопільщини інформацію про 33,2 тис. вакансій, з них 7% були із заробітною платою вищою від середньої по області, 32% – з мінімальною. Також у базі даних служби зайнятості містилось 6,9 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

На 1 жовтня 2018-го актуальними були 3077 вакансій, у т.ч. для робітників – 1897, для службовців – 867, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, – 313. Найбільше роботодавці потребували операторів котельні, водіїв автотранспортних засобів, продавців, кухарів, трактористів, бухгалтерів, менеджерів, медсестер. Сталим залишається попит на працівників, які не потребують спеціальної підготовки – підсобних робітників, вантажників та прибиральників службових приміщень.