Центральними вулицями Тернополя сьогодні пройде «Хода за свободу» в рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми

Схожі заходи відбудуться у всіх районах області.

Сьогодні у Тернополі відбудеться «Хода за свободу» в рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід проводиться для того, щоб розповісти мешканцям краю про існування пробелми, прояви та способи експлуатації, зокрема трудове рабство.

Розпочнеться вулична інформаційно-просвітницька акція «Хода за свободу» о 16 год.

Учасники акції пройдуть центром міста від Катедрального собору через вул. Руську до Театральної площі. Вони розповсюджуватимуть матеріали про торгівлю людьми, її види та як захистити себе, куди звертатися за допомогою постраждалим тощо.

Схожі заходи відбудуться у всіх районах області.

Участь в акції візьмуть працівники управлінь освіти і науки, охорони здоров’я, служби у справах дітей Тернопільської ОДА, соціальних служб, центрів зайнятості, поліції, міграційної служби, громадські активісти, молодь.

Захід відбудеться за сприяння Тернопільської облдержадміністрації, Міністерства соціальної політики України, представництва ГО «Кампанія А21» в Україні, координатора проектів ОБСЄ в Україні та представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.