З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 7,3%.

В Тернопільській області у жовтні найбільше подорожчали овочі та молоко, подешевшали – фрукти та цукор.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у жовтні в порівнянні з вереснем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Подешевшали фрукти на 4% та цукор – на 1,4%.

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Натомість овочі подорожчали на 7,6%, молоко – на 4,6%, яйця, макарони, творог – на 3,4%, масло – на 2,6%, хліб – на 1,9%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 3,5% у т.ч. алкогольні напої – на 4,2%, тютюнові вироби – на 3,0% .

Одяг і взуття подорожчали на 1,7%, зокрема одяг – на 1,9%, взуття – на 1,4%.

Зростання цін (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 9,4%, водопостачання – на 6,3%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 1,7%, у т.ч. вартість фармацевтичної продукції зросла на 1,6%, амбулаторних послуг – на 1,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 6,0%, а також транспортних послуг на 2,5%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 4,0%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,6%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 7,3%.