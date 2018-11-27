За словами родичів, підозрюваний страждає на психічні розлади та стоїть на обліку в психіатра.

На Тернопільщині психічно-хворий 45-річний чоловік побив до смерті свою бабцю.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася в селі Настасів Тернопільського району.

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Усе відбувалося на очах молодшого брата підозрюваного. Чоловік розповів, що його родич з самого ранку кричав на пса та погрожував тварині сокирою. Він вступився за собаку, що спровокувало агресію брата.

Спочатку той накинувся на родича, а після того, як бабця зробила зауваження, накинувся на неї. Чоловік кинув жінку на землю та почав копати її ногами в голову. 37-річний брат злякався та побіг за допомогою до сусідів. Коли повернувся, на землі лежала бабуся без ознак життя.

За словами родичів, підозрюваний страждає на психічні розлади та стоїть на обліку в психіатра.

Чоловіка, причетного до смерті жінки, затримали відповідно до статті 208 КПК.

Йому інкримінують ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).