У Тернополі відкрили РАЦС нового зразка "Open space"

Діятиме "Open space" у холі приміщення обласної ради та облдержадміністрації.

У Тернополі облаштували сучасне відділення РАЦС нового зразка «Open space».

Як повідомила під час відкриття перший заступник Міністра юстиції України Олена Сукманова, на його облаштування зі спецфонду місцевого управління юстиції було скеровано 300 тис. грн.

Діятиме «Open space» у холі приміщення обласної ради та облдержадміністрації.

«З чим раніше асоціювався відділ РАЦС у людей? Це зачинені двері, темні коридори, черга, немає місця, де почекати, незрозуміло, чи можна зайти до кабінету. Тепер у нас – прозорі кабінети, відвідувачі бачать, що працівники працюють. Відсутність черг, бо електронну чергу забезпечує термінал. Всі оплати можна здійснити на місці, уже не доведеться витратити цілий день, щоб відстояти черги в РАЦСІ, а потім в банку. Відвідувачів покидатимуть тепер РАЦС з позитивними емоціями,бо зустрічатимуть і проводжатимуть їх тут з посмішкою», – запевнила Сукманова.

За її даними, це вже 26-ий сучасний РАЦС, відкритий в Україні. Згодом їх відкриватимуть в містах обласного значення та великих райцентрах.

Голова ТОДА Степан Барна зауважив, що завдяки перетворенню РАЦСів, жителі області зможуть отримувати якісніші послуги із меншою затратою часу.

«За 11 місяців в Тернополі одружилося 2,5 тис. громадян, народилося більше 3 тис. дітей. Тепер для них створені комфортні умови для отримання необхідних актів. Загалом впродовж останніх 4 років в області створено 17 ЦНАПів, 4 – в містах обласного значення, 5 – в ОТГ. Причому не лише за державні кошти, а й виграні гранти. Це все дозволяє мінімізувати бюрократію та корупцію», – висловиви переконання керівник області.

Голова обласної ради Віктор Овчарук додав, що невдовзі для розвитку проекту «Шлюб за добу» одним з туристичних комунальних підприємств буде налагоджено співпрацю з обласним управлінням юстиції, щоб усі бажаючі могли оформляти шлюб в замках області.