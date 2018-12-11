У Тернополі відкрили РАЦС нового зразка "Open space"

15:30, 11 грудня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомила під час відкриття перший заступник Міністра юстиції України Олена Сукманова, на його облаштування зі спецфонду місцевого управління юстиції було скеровано 300 тис. грн.

Діятиме «Open space» у холі приміщення обласної ради та облдержадміністрації.

«З чим раніше асоціювався відділ РАЦС у людей? Це зачинені двері, темні коридори, черга, немає місця, де почекати, незрозуміло, чи можна зайти до кабінету. Тепер у нас – прозорі кабінети,  відвідувачі бачать, що працівники працюють. Відсутність черг, бо електронну чергу забезпечує термінал. Всі оплати можна здійснити на місці, уже не доведеться витратити цілий день, щоб відстояти черги в РАЦСІ, а потім в банку. Відвідувачів покидатимуть тепер РАЦС з позитивними емоціями,бо зустрічатимуть і проводжатимуть їх тут з посмішкою», – запевнила Сукманова.

Фото прес-служби ТОДА

За її даними, це вже 26-ий сучасний РАЦС, відкритий в Україні. Згодом їх відкриватимуть в містах обласного значення та великих райцентрах.

Голова ТОДА Степан Барна зауважив, що завдяки перетворенню РАЦСів, жителі області зможуть отримувати якісніші послуги із меншою затратою часу.

«За 11 місяців в Тернополі одружилося 2,5 тис. громадян, народилося більше 3 тис. дітей. Тепер для них створені комфортні умови для отримання необхідних актів. Загалом впродовж останніх 4 років в області створено 17 ЦНАПів, 4 – в містах обласного значення, 5 – в ОТГ. Причому не лише за державні кошти, а й виграні гранти. Це все дозволяє мінімізувати бюрократію та корупцію», – висловиви переконання керівник області.

Фото прес-служби ТОДА

Голова обласної ради Віктор Овчарук додав, що невдовзі для розвитку проекту «Шлюб за добу» одним з туристичних комунальних підприємств буде налагоджено співпрацю з обласним управлінням юстиції, щоб усі бажаючі могли оформляти шлюб в замках області.

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Теги: #Тернопіль