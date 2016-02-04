Жителька Тернопільщини віддала телефонному шахраю 2,5 тисячі доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався минулого тижня в Заліщиках.

До жінки зателефонували з невідомого номеру і їй здалося, що вона говорить з кумом. Жінка перепитала, чи це він, і співрозмовник запевнив, що так.

Згідно з повідомленням, чоловік почав просити її про допомогу. Розповів, що збив дитину і йому терміново потрібні гроші, аби відкупитися від поліції.

Попросив дати йому 500 доларів. Сказав, що за грошима приїде таксист, який обміняє гроші у банку і перерахує їх на його рахунок. Також попросив її назвати точну адресу проживання. Спершу це здивувало жінку, проте співрозмовник сказав, що забув номер її квартири.

Як встановили правоохоронці, в цей час зловмисник зателефонував у службу таксі та замовив автомобіль. Зв’язавшись з водієм телефоном, попросив його заїхати нібито до його родички, забрати гроші, обміняти їх у банку на гривні та перерахувати на банківський рахунок. За послугу обіцяв добре заплатити. Водій виконав всі умови телефонного клієнта.

Того ж дня зловмисник ще тричі телефонував до потерпілої і говорив, що йому потрібно ще гроші. Загалом виманив у жінки 2,5 тис доларів.

Таксист, який приїжджав до заліщанки додому, намагався її застерегти від афери. Проте остання нічого не хотіла слухати і була переконана, що допомагає своєму родичу.

Коли ж цього тижня кум приїхав в гості, виявилося, що він вперше чує про автопригоду і те, що просив у когось кошти.

Після цього жінка звернулася в поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Поліцейські розшукують зловмисника.