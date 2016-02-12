Офіцера військкомату Тернопільщини, який допомагав уникнути призову, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, відповідне рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд.

Він визнав винним офіцера військкомату Тернопільщини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).

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Військова прокуратура довела у суді, що 15 cерпня 2015 року старший офіцер відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Тернопільського ОМВК біля під`їзду свого помешкання у Тернополі одержав від громадянина 6 тис. грн. Кошти він отримав за вирішення питання щодо непризову того до лав Збройних Сил України в рамках часткової мобілізації.

Під час судового розгляду працівник військкомату вину визнав повністю, у скоєному розкаявся.

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Суд, урахувавши всі обставини, затвердив обвинувальним вироком угоду про визнання винуватості і засудив військового до 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік та 6 місяців.