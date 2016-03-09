У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 202-ої річниці від дня народження Шевченка (фото)

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в заході, який відбувся біля пам’ятника Кобзареві, взяли представники місцевої влади, політичних партій, громадські діячі та духовенство.

Розпочалася акція виступом мистецьких колективів палацу культури “Березіль”.

Після цього священнослужителі відправили поминальну панахиду за упокій душі Шевченка, а представники влади та громадськості поклали квіти до пам’ятника поетові.

«Половину свого життя Тарас Шевченко провів у тюрмах й на засланні, але ніколи не жалкував про обрану ним тернисту дорогу. Сьогодні, як і тоді відстоюючи право на незалежність, багато наших співгромадян перебувають у неволі. Серед них політв’язні Надія Савченко, Микола Карп’юк, Олег Сенцов, які демонструють усьому світові взірець патріотизму та любові до рідної землі. Шевченківських заповідей дотримуються усі наші Герої — це понад 70 тисяч воїнів. Серед них майже 150 полонених, троє хлопців — жителі нашої області. Перед нами постав виклик, та я переконаний, що разом ми зможемо змінити на краще не лише Тернопільщину, й Україну в цілому», – сказав під час виступу голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.